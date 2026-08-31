Casalborgone inaugura il nuovo Polo dell’Infanzia: 80 bambini tra nido e materna

CASALBORGONE – Sarà inaugurato sabato 12 settembre alle 10.30, in via Croce Pietra 2 a Casalborgone, il nuovo Polo dell’Infanzia che riunisce il micronido comunale e la scuola dell’infanzia. La struttura sarà un punto di riferimento per circa 80 bambini da zero a sei anni, oltre che per famiglie, educatrici e insegnanti.

Realizzato grazie ai fondi del Pnrr, attraverso il programma Scuola Futura, il nuovo edificio è costato complessivamente 2,4 milioni di euro, di cui oltre 400 mila a carico del Comune.

Il polo comprende un micronido da 24 posti e due sezioni di scuola dell’infanzia. La struttura è stata pensata anche come spazio per le famiglie, con una piazzetta, un ambulatorio medico e locali destinati a incontri e attività informative.

Una scuola sostenibile

L’edificio è stato progettato su un unico piano, con percorsi pedonali protetti, accessi separati e un giardino interno circondato da porticati. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’efficienza energetica: la scuola è completamente elettrica e dispone di un impianto fotovoltaico da 50 kilowatt, riscaldamento a pavimento e ventilazione meccanica per il ricambio continuo dell’aria.

Le acque piovane vengono inoltre raccolte in una vasca interrata e riutilizzate per i servizi igienici. All’interno è presente anche un centro cottura destinato alla preparazione dei pasti per il polo e per gli altri edifici scolastici comunali.

Un progetto per tutto il territorio

Per favorire l’accesso al micronido anche dai comuni vicini, Casalborgone ha attivato una convenzione con San Sebastiano da Po, Berzano San Pietro, Aramengo, Albugnano e Cinzano, che partecipano alle spese di gestione e garantiscono ai propri residenti priorità in graduatoria.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione delle autorità locali, delle famiglie, dei cittadini e delle persone coinvolte nella realizzazione dell’opera. È prevista anche la presenza dell’assessora regionale all’Istruzione Daniela Cameroni.

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