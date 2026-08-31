Cuneo in lutto per la scomparsa della consigliera comunale 37enne Monica Pellegrino

CUNEO – Il consiglio comunale di Cuneo piange Monica Pellegrino, 37 anni. Se n’è andata troppo presto, in seguito a una malattia che non le ha lasciato scampo.

«In questa ultima domenica di agosto arriva improvvisa la dolorosa notizia che Monica Pellegrino ci ha lasciato» – l’ha ricordata ieri in un post la sindaca Patrizia Manassero – «Giovane consigliera comunale, ha svolto in modo serio e convinto l’impegno come amministratrice e l’ha portato avanti con costanza e tenacia nonostante la malattia. Tanta attenzione al territorio e presenza puntuale alle sedute di consiglio ed alle commissioni, ai momenti di vita sociale».

Monica è morta all’ospedale Santa Croce di Cuneo. In consiglio, in cui siede dal 2022, era membro della lista di maggioranza “Centro per Cuneo” e direttrice dei servizi generali e amministrativi (Dsga) a Fossano. Aveva 37 anni ed era malata. Cuneese della frazione Spinetta, Pellegrino aveva conseguito due lauree magistrali, in Giurisprudenza e in Economia, oltre a diversi master di specializzazione. Negli ultimi anni aveva lavorato come insegnante a Boves e a Fossano.

Il rosario sarà recitato oggi alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe. I funerali si terranno invece domani alle 15.30 nella stessa chiesa.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il presidente di “Patto Civico per la Granda” Alberto Pettavino e il consigliere Vincenzo Pellegrino ne hanno ricordato la determinazione con cui ha continuato a servire la città. Vicina alla famiglia anche la parlamentare cuneese Monica Ciaburro.

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