Sospese temporaneamente le ricerche del ciclista disperso sul torrente Cervo: di lui nessuna traccia

CASTELLETTO CERVO – Dopo un’altra intensa giornata di perlustrazioni, sono state temporaneamente sospese le operazioni di ricerca dell’uomo in bicicletta scomparso dallo scorso 25 agosto. Il ciclista era rimasto travolto dalla furia del torrente Cervo, dopo che aveva imboccato il passaggio del guado nonostante la presenza di alcuni operatori della Protezione civile, che avrebbero cercato di fermarlo e di impedirgli di attraversare.

La decisione dello stop alle ricerche è giunta dopo che anche le operazioni di oggi non hanno avuto riscontro, lasciando i soccorritori in attesa di ulteriori elementi o sviluppi per poter riattivare il dispositivo sul campo.

Oggi le squadre specializzate dotate di unità fluviali, giunte dai comandi dei Vigili del fuoco di Biella e Vercelli, hanno setacciato in modo capillare l’alveo del fiume. Le complesse ispezioni sono partite dal guado nel comune di Gifflenga e si sono spinte verso valle, arrivando fino al ponte della ferrovia situato nel territorio comunale di Balocco.

Per il momento non sono neppure arrivate segnalazioni di scomparsa che possano contribuire all’identificazione.

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