Lancia torna campione del mondo: la Ypsilon Rally2 HF Integrale conquista il titolo WRC2

TORINO – La Lancia è di nuovo campione del mondo. Al termine dell’undicesimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally 2026, il selettivo Rally del Paraguay, la squadra Lancia Corse HF ha conquistato matematicamente il titolo mondiale WRC2 Team. Un risultato che arriva al primo anno del ritorno ufficiale della casa torinese nel rally internazionale e che riporta il marchio ai vertici del motorsport.

A firmare il successo è la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, protagonista di una stagione che sta restituendo a Lancia un ruolo da protagonista nelle competizioni rallystiche mondiali.

Rally del Paraguay, una gara durissima

Il titolo è arrivato al termine di un Rally del Paraguay particolarmente impegnativo. Le strade sterrate della regione di Itapúa, per oltre 358 chilometri cronometrati, hanno messo a dura prova vetture ed equipaggi.

Fondo scavato, pietre sporgenti, abbondante polvere e condizioni meteorologiche variabili hanno trasformato la gara in un vero test di resistenza. Anche gli equipaggi Lancia hanno dovuto fare i conti con alcune difficoltà, in particolare con problemi agli pneumatici nelle prime fasi della competizione.

La squadra, però, è riuscita a mantenere concentrazione e ritmo fino al traguardo. Nikolay Gryazin, affiancato da Konstantin Aleksandrov, ha concluso al quinto posto nella categoria WRC2. Subito alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Yohan Rossel, con Arnaud Dunand, sesto.

Un doppio piazzamento che ha permesso a Lancia di raccogliere i punti necessari per chiudere matematicamente la corsa al titolo mondiale riservato ai team, quando mancano ancora tre appuntamenti alla conclusione del campionato.

La rinascita di Lancia passa anche dai rally

Al di là della classifica, il titolo WRC2 ha un significato particolare per Lancia.

La casa torinese è infatti uno dei marchi più importanti nella storia del rally mondiale, con 10 titoli costruttori conquistati nell’epoca d’oro delle competizioni. Una storia costruita attraverso vetture diventate leggenda, dalla Stratos alla 037, fino alla celeberrima Delta Integrale.

Dopo anni lontano ufficialmente dalle competizioni internazionali, il ritorno nel WRC rappresentava dunque molto più di una semplice operazione sportiva. Il successo ottenuto dalla Ypsilon Rally2 HF Integrale permette ora a Lancia di riallacciare concretamente il legame con una delle pagine più gloriose della propria storia.

Il titolo si inserisce inoltre nel progetto di rilancio del marchio, la cosiddetta “Renaissance Lancia”, che punta a riportare la casa torinese nel panorama internazionale con una nuova gamma di modelli e una rinnovata identità sportiva.

Cos’è la WRC2 e perché il titolo è importante

La WRC2 rappresenta la principale categoria di supporto del Campionato del Mondo Rally. È una classe nella quale competono piloti privati, giovani talenti e squadre ufficiali, utilizzando vetture costruite secondo il regolamento tecnico Rally2, evoluzione delle precedenti R5.

Si tratta di automobili molto vicine, per impostazione, ai modelli di serie, ma profondamente preparate per le competizioni.

Le differenze rispetto alle vetture della classe regina Rally1 sono significative. Le WRC2 devono infatti derivare da modelli stradali e conservano la scocca originale, opportunamente rinforzata e integrata con il roll-cage di sicurezza.

La meccanica prevede la trazione integrale, differenziali meccanici e un motore 1.6 turbo derivato dalla produzione, con una potenza nell’ordine dei 290-300 cavalli.

Le Rally1, invece, sono vere e proprie macchine da competizione costruite intorno a telai e soluzioni tecniche specifiche, con aerodinamica molto più sofisticata e prestazioni superiori.

Proprio per questo la WRC2 è diventata negli anni una delle categorie più combattute del rally mondiale: rappresenta un equilibrio tra prestazioni, tecnologia e costi, offrendo ai costruttori la possibilità di confrontarsi direttamente sulle strade di alcuni dei rally più difficili del pianeta.

Lancia, un ritorno già vincente

Il titolo conquistato in Paraguay assume quindi un valore ancora maggiore perché arriva al primo anno del ritorno ufficiale di Lancia nel WRC.

La Ypsilon Rally2 HF Integrale ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli della propria categoria, mentre il lavoro della squadra ha consentito di trasformare la stagione del ritorno in un successo iridato.

Per un marchio che ha fatto la storia del rally, il cerchio sembra così ricominciare a chiudersi: dalle imprese della Stratos e della 037 fino alle leggendarie Delta, la tradizione sportiva di Lancia trova una nuova protagonista nella Ypsilon Rally2 HF Integrale.

E il titolo mondiale conquistato con tre gare ancora da disputare lascia aperta anche la possibilità di aggiungere altre soddisfazioni a una stagione che, per la casa torinese, è già entrata nella storia.

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