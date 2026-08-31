Monte Cervino, morto alpinista mentre scala la Cresta del Leone: salvo il compagno di cordata

MONTE CERVINO – Un alpinista è morto dopo essere precipitato durante la salita al Cervino. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 7, lungo la cresta del Leone, a circa 4.300 metri di quota.

La vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, era in cordata con un altro alpinista quando, per cause ancora da chiarire, è caduta nel vuoto.

A dare immediatamente l’allarme è stato il compagno di cordata. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt con i soccorritori, che non hanno però potuto fare altro che constatare la morte dell’alpinista.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della polizia cantonale del Vallese.

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