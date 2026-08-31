Ancora nessuna traccia del 78enne scomparso in stato confusionale a Roccaforte Mondovì

ROCCAFORTE MONDOVÌ – Risulta ancora disperso il 78enne che ormai tre giorni e mezzo fa, il pomeriggio del 27 agosto, si è allontanato in stato confusionale da Lurisia, frazione di Roccaforte Mondovì (CN). È stato ripreso per l’ultima volta da una telecamera di una struttura ricettiva.

Da quel momento non ci sono più immagini certe che consentano di ricostruirne gli spostamenti. C’è stato anche un contatto telefonico con la sorella, a cui avrebbe riferito con voce affannata di “essere nei boschi”. Successivamente il telefono ha smesso di essere raggiungibile: l’ultima cella telefonica agganciata dal dispositivo si trova nella zona di Chiusa Pesio, non distante da Roccaforte.

Palermo è residente a Genova, ma in questi giorni si trovava a Lurisia insieme alla moglie, nella casa che la coppia frequentava abitualmente. È stata proprio la moglie a dare l’allarme dopo essersi accorta del suo allontanamento. L’uomo si è mosso a piedi; nell’ultimo avvistamento, indossa una polo scura, dei pantaloncini beige e un paio di sandali. Di altezza media, ha i capelli bianchi e gli occhi marroni.

Oggi nuova giornata di ricerche, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Saranno impiegate unità cinofile, droni e squadre a terra, coordinate dall’Unità di comando locale dei Vigili del fuoco, che ha base a Lurisia. Alle operazioni partecipano inoltre i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Protezione Civile ANA e i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

L’attività proseguirà nelle aree comprese tra i comuni di Roccaforte Mondovì e Chiusa di Pesio, concentrandosi sulle aree boschive e sui possibili percorsi che l’uomo potrebbe aver seguito dopo il suo ultimo avvistamento. Parallelamente, gli elementi raccolti dagli investigatori si spera riescano a restringere progressivamente il campo delle ricerche.

Non viene escluso che l’uomo possa essersi spostato più lontano dalla zona di Lurisia, magari grazie a un passaggio in automobile oppure utilizzando i mezzi pubblici. Al momento dell’allontanamento aveva infatti con sé del denaro, ma non le chiavi di casa.

La famiglia è in apprensione perché l’uomo era sottoposto ad accertamenti medici per valutare un possibile quadro di demenza senile: negli ultimi tempi avrebbe manifestato difficoltà nel ricordare nomi e cose. Insieme ai soccorritori e alle forze impegnate nelle ricerche, continua a sperare di poterlo ritrovare al più presto.

Chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili è invitato a contattare l’Ucl dei Vigili del Fuoco al numero 334 6844329.

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