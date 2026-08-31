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Paura a Serravalle Scrivia: cede il pavimento, 12enne precipita per due metri

Restano da chiarire le cause del cedimento che ha provocato la caduta

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13 secondi fa

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Immagini di repertorio
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SERRAVALLE SCRIVIA – Ha vissuto momenti di grande paura il ragazzino di 12 anni precipitato oggi, 31 agosto, a Serravalle Scrivia, nell’Alessandrino, dopo il cedimento improvviso del pavimento di un palazzo.

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Il giovane ha fatto un volo di circa due metri, finendo nel locale sottostante, un negozio ormai chiuso e inutilizzato. Secondo le prime ricostruzioni, il 12enne stava camminando sulla copertura di una scala provvisoria che collegava un appartamento al locale quando la struttura ha ceduto sotto il suo peso.

Soccorso e trasportato in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente. I sanitari hanno raggiunto il ragazzo e lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale infantile di Alessandria per gli accertamenti e le cure. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno verificato la stabilità della struttura e messo in sicurezza l’area.

Restano da chiarire le cause del cedimento che ha provocato la caduta.

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