Statale del Moncenisio, il sindaco di Giaglione scrive al Prefetto: «Basta stragi nel fine settimana»

GIAGLIONE – La Strada Statale 25 del Moncenisio torna al centro delle preoccupazioni delle amministrazioni locali per la sicurezza, soprattutto nei fine settimana, quando il traffico di motocicli aumenta e con esso il rischio di incidenti. Dopo i recenti e drammatici sinistri avvenuti sul territorio comunale, il sindaco di Giaglione Enzo Campo Bagatin ha deciso di rivolgersi direttamente al Prefetto di Torino, chiedendo interventi straordinari per mettere in sicurezza la strada.

Nella lettera inviata alla Prefettura, il primo cittadino descrive una situazione che, soprattutto nei giorni festivi, sarebbe diventata ormai difficile da sostenere per i residenti. Secondo il sindaco, la SS25 rischia infatti di trasformarsi in una sorta di «pista a cielo aperto», con motociclisti che percorrono la statale a velocità elevate.

La sicurezza dei motociclisti e dei residenti

Il problema, sottolinea Campo Bagatin, non riguarda soltanto chi viaggia in moto o in auto lungo la Statale del Moncenisio. L’aumento del traffico e dei comportamenti pericolosi avrebbe infatti conseguenze dirette anche sulla popolazione residente.

Oltre al rischio di nuovi incidenti, il sindaco segnala traffico, rumore e inquinamento acustico come elementi che incidono pesantemente sulla qualità della vita di chi vive lungo la strada.

A preoccupare maggiormente sono però i numerosi sinistri che coinvolgono i motociclisti. La conformazione della strada e la presenza di numerosi appassionati delle due ruote che raggiungono l’alta Valle di Susa nei fine settimana rendono la questione particolarmente delicata.

Presidi delle Forze dell’Ordine e nuovi autovelox

Per questo motivo il sindaco di Giaglione chiede al Prefetto l’attivazione di presidi coordinati delle Forze dell’Ordine nei periodi maggiormente interessati dal traffico motociclistico.

Tra le richieste c’è un rafforzamento dei controlli sulla velocità, ma anche sulle condizioni tecniche dei veicoli che percorrono la statale. L’obiettivo è prevenire quei comportamenti che possono trasformare la SS25 in un percorso particolarmente rischioso.

Campo Bagatin propone inoltre l’installazione di nuovi autovelox e il potenziamento della segnaletica stradale, strumenti che secondo l’amministrazione comunale potrebbero contribuire a ridurre la velocità dei mezzi e aumentare l’attenzione degli automobilisti e dei motociclisti.

«Limitazioni temporanee nei giorni più critici»

Tra le ipotesi messe sul tavolo dal sindaco c’è anche quella di introdurre, qualora fosse necessario, limitazioni temporanee al traffico durante le giornate considerate maggiormente critiche.

Una misura che avrebbe l’obiettivo di ridurre la pressione sulla rete viaria nei momenti di maggiore afflusso e, soprattutto, prevenire nuovi episodi drammatici.

La richiesta al Prefetto punta quindi a costruire un intervento coordinato che coinvolga le diverse istituzioni e le Forze dell’Ordine, evitando che la sicurezza della SS25 venga affrontata soltanto dopo il verificarsi di nuovi incidenti.

Giaglione chiede di entrare nell’Osservatorio sulla sicurezza stradale

Nella lettera c’è infine una richiesta di carattere istituzionale: l’inserimento ufficiale del Comune di Giaglione nell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale.

L’amministrazione comunale punta così a portare stabilmente all’attenzione dell’organismo provinciale la situazione della SS25 e le problematiche legate al traffico sulla strada del Moncenisio.

La richiesta del sindaco arriva dunque nel tentativo di trasformare l’allarme per i recenti incidenti in un piano strutturato di prevenzione, con controlli, strumenti per il rilevamento della velocità, maggiore segnaletica e un eventuale coinvolgimento più diretto delle istituzioni locali.

Per Giaglione, l’obiettivo è soprattutto uno: evitare che la SS25 debba tornare alle cronache per l’ennesima tragedia.

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