Stellantis, nuove nomine in Europa: Arnaud Belloni alla guida di Fiat, Abarth e Lancia

TORINO – Nuove nomine ai vertici dell’organizzazione Enlarged Europe di Stellantis, operative da domani, 1° settembre, nell’ambito del piano strategico Fastlane 2030.

Arnaud Belloni, con riporto diretto al chief operating officer della Regione Enlarged Europe Emanuele Cappellano, è stato nominato ceo dei marchi Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa. Belloni torna in Stellantis dopo 16 anni trascorsi nel gruppo, dove si era occupato della strategia di marketing dei marchi italiani e francesi. Dal novembre 2020 era Global Chief Marketing Officer di Renault e, dal maggio 2023, Chief Branding Officer di tutti i marchi del gruppo francese.

Belloni prende il posto di Olivier François, che lo affiancherà fino a metà ottobre per garantire una transizione ordinata e continuerà a collaborare con Stellantis come Strategic Advisor.

Le altre nomine

Xavier Chardon diventa ceo di Ds Automobiles, mantenendo anche l’attuale responsabilità in Citroën. Xavier Peugeot assume invece la guida del marchio Jeep in Europa, con un incarico di nuova istituzione pensato per rafforzare prodotto, marketing e vendite e rispondere meglio alle esigenze dei clienti europei.

Roberta Zerbi si concentrerà invece su Customer Journey Excellence e Network Development.

Anche la struttura Commercial Operations Enlarged Europe, guidata da Maurizio Zuares, è stata riorganizzata. Gaetano Thorel assume la responsabilità di Lancia per Enlarged Europe, oltre a quella già ricoperta per Fiat e Abarth, riportando funzionalmente a Belloni. Laurent Diot guiderà invece DS Automobiles Enlarged Europe, mantenendo la responsabilità di Citroën Enlarged Europe e riportando a Chardon. Fabio Catone resta infine responsabile per Enlarged Europe dei marchi Jeep, Ram e Dodge, con riporto funzionale a Xavier Peugeot.

L’obiettivo: accelerare il piano Fastlane 2030

“Queste nomine – sottolinea Emanuele Cappellano, coo Enlarged Europe – rappresentano un ulteriore fondamentale passo nell’accelerazione dell’attuazione del nostro piano strategico Fastlane 2030. Esse pongono le basi per una visione marketing europea incentrata su creatività e innovazione, rafforzano il percorso di crescita di Jeep attraverso una leadership dedicata e definiscono con maggiore chiarezza il posizionamento di Lancia e Ds Automobiles come marchi specialistici, preservandone le identità distintive e, al contempo, rafforzandone l’integrazione rispettivamente con Fiat e Citroën”.

“Sono convinto che ciascuno dei nuovi colleghi svolgerà un ruolo fondamentale nel raggiungimento di queste priorità strategiche”, prosegue Cappellano, che ringrazia Olivier François “per lo straordinario contributo apportato all’azienda nel corso degli anni e sono sicuro che saprà mettere a frutto la sua esperienza in qualità di Strategic Advisor per la nostra azienda”.

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