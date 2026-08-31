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CronacaNovara

Ultraottantenne in contromano per dieci chilometri sulla A26: fermata dalla Polstrada a Castelletto Ticino

Fortunatamente, anche grazie all’orario, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto

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4 minuti fa

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CASTELLETTO TICINO – Ha più di 80 anni ed è di origine inglese la donna che, all’alba di oggi, lunedì 31 agosto, ha percorso per circa dieci chilometri l’autostrada A26 in contromano.

Per approfondire:

La donna, alla guida di una Renault Clio, stava tornando verso casa a Somma Lombardo quando, intorno alle 4.30, ha imboccato la diramazione Gallarate-Gattico nella direzione sbagliata. Ha proseguito fino al territorio di Castelletto Ticino, dove è stata intercettata e fermata dagli agenti della Polizia stradale di Romagnano Sesia.

Agli agenti non ha saputo spiegare perché avesse imboccato l’autostrada contromano. Tra le possibili cause dell’errore potrebbe esserci anche l’abitudine a guidare a sinistra, come avviene nel Regno Unito.

Fortunatamente, anche grazie all’orario, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La Polstrada ha revocato la patente alla donna e disposto il fermo della Renault Clio.

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