Ultraottantenne in contromano per dieci chilometri sulla A26: fermata dalla Polstrada a Castelletto Ticino

CASTELLETTO TICINO – Ha più di 80 anni ed è di origine inglese la donna che, all’alba di oggi, lunedì 31 agosto, ha percorso per circa dieci chilometri l’autostrada A26 in contromano.

La donna, alla guida di una Renault Clio, stava tornando verso casa a Somma Lombardo quando, intorno alle 4.30, ha imboccato la diramazione Gallarate-Gattico nella direzione sbagliata. Ha proseguito fino al territorio di Castelletto Ticino, dove è stata intercettata e fermata dagli agenti della Polizia stradale di Romagnano Sesia.

Agli agenti non ha saputo spiegare perché avesse imboccato l’autostrada contromano. Tra le possibili cause dell’errore potrebbe esserci anche l’abitudine a guidare a sinistra, come avviene nel Regno Unito.

Fortunatamente, anche grazie all’orario, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La Polstrada ha revocato la patente alla donna e disposto il fermo della Renault Clio.

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