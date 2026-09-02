Savoia: “Il Nuovo Partito Monarchico Nazionale non ha alcun rapporto con Emanuele Filiberto”

TORINO – Il Nuovo Partito Monarchico Nazionale non ha alcun legame con Emanuele Filiberto di Savoia né con la Casa Reale d’Italia. A precisarlo è la Casa reale, intervenuta dopo la notizia dell’adesione alla nuova formazione politica di Marina Pittau, sindaca di Mattie, in Valle di Susa, nominata coordinatrice del partito per il Piemonte.

“Il ‘Nuovo Partito Monarchico Nazionale’ non ha alcun rapporto, diretto o indiretto, con il principe Emanuele Filiberto di Savoia né con la Casa Reale d’Italia.

Il principe non ha partecipato alla costituzione di tale formazione politica, non ne ricopre alcun incarico, non ne ha promosso o autorizzato l’attività e non ha mai conferito alcuna autorizzazione all’utilizzo del proprio nome quale riferimento politico del movimento”.

È quanto si legge in una nota firmata da Filippo Bruno di Tornaforte, capo ufficio stampa della Casa reale, diffusa proprio in relazione alla pubblicazione della notizia sulla nomina di Pittau. La sindaca di Mattie è già nota per le sue posizioni contrarie alla Tav e per la sua attività nelle amministrazioni locali della Valle di Susa.

La Casa reale prende le distanze anche da eventuali prese di posizione del nuovo movimento che richiamino direttamente il principe.

“Eventuali dichiarazioni di fedeltà, sostegno o vicinanza al Principe provenienti dal Nuovo Partito Monarchico Nazionale o da suoi esponenti – sottolinea il comunicato stampa – costituiscono iniziative autonome e unilaterali dei rispettivi soggetti e non corrispondono ad alcuna adesione, riconoscimento o sostegno da parte di Sua altezza reale”.

La nota invita infine a evitare equivoci sul ruolo del principe e sul suo eventuale coinvolgimento nella nuova formazione politica, affinché “dichiarazioni provenienti dal movimento stesso possano essere interpretate come espressione di un rapporto politico effettivamente esistente”.

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