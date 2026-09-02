Via libera dalla BCE: Tata Motors incassa tutte le autorizzazioni e accelera per l’acquisizione di Iveco Group

TORINO – Il percorso per il passaggio di Iveco Group al colosso indiano Tata Motors compie un passo decisivo. La Banca Centrale Europea ha rilasciato le ultime autorizzazioni preventive necessarie, completando l’iter regolamentare per il lancio dell’Offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo italiano.

Con l’ok di Francoforte – che riguarda l’acquisizione indiretta di una partecipazione qualificata negli istituti di credito specializzati IC Financial Services SA e CNH Industrial Capital Europe S.A.S. operanti in Francia – si chiude definitivamente il cerchio dei permessi regolatori. L’approvazione della BCE si aggiunge infatti ai nulla osta già ottenuti nei mesi scorsi dalla Financial Conduct Authority britannica e dalla Banca di Spagna per le rispettive controllate finanziarie locali.

Una operazione da 4,5 miliardi di dollari

L’operazione, annunciata da Tata Motors il 30 luglio 2025, ha un valore stimato di circa 4,5 miliardi di dollari. L’ingresso nel perimetro del colosso di Mumbai – già proprietario dal 2008 dei marchi di lusso Jaguar e Land Rover e leader asiatico nei veicoli commerciali – proietta Iveco verso una dimensione ancora più globale.

Cosa succede ora: la palla passa alla Consob

Sebbene l’assetto societario di Iveco rimanga al momento invariato, l’operazione entra ora nella sua fase pienamente operativa. Il prossimo snodo cruciale sarà il via libera della Consob: una volta conclusa l’istruttoria dell’autorità di vigilanza italiana, verrà pubblicato il documento d’offerta ufficiale che darà il via al periodo di adesione all’OPA.

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