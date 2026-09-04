TORINO – Il meteo a Torino per domani, sabato 5 settembre, conferma una fase di stabilità atmosferica e caldo intenso. L’alta pressione continuerà infatti a dominare lo scenario sul Piemonte, favorendo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e impedendo l’arrivo di perturbazioni organizzate. Nel capoluogo piemontese il termometro raggiungerà una massima di 33°C, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 23°C. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata, ma il caldo sarà accompagnato da condizioni di afa, per le quali è prevista un’allerta.

Mattino: sole e temperature già elevate

La giornata di sabato inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni meteorologiche stabili. Non sono previsti rovesci né temporali e il sole sarà prevalente fin dalle prime ore. La temperatura minima di 23°C renderà l’avvio della giornata già piuttosto mite. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi e quindi poco incisivi nell’attenuare la sensazione di caldo. Con il passare delle ore, l’irraggiamento solare favorirà un ulteriore aumento delle temperature.

Pomeriggio: picco del caldo con 33°C

Il momento più caldo della giornata arriverà nel pomeriggio, quando Torino raggiungerà una massima di 33°C. Il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Anche durante le ore centrali i venti continueranno a essere deboli da Sud-Sudest. La ventilazione contenuta, insieme alle temperature elevate, potrà accentuare la sensazione di caldo e favorire condizioni di afa. Sarà quindi un pomeriggio dal carattere pienamente estivo, con le ore centrali della giornata che risulteranno quelle più impegnative sotto il profilo termico.

Sera: ancora stabile e senza piogge

La stabilità atmosferica proseguirà anche in serata. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, senza l’arrivo di nubi organizzate o fenomeni precipitativi. Dopo il massimo pomeridiano, le temperature inizieranno lentamente a diminuire, ma il clima resterà mite. I venti continueranno a soffiare debolmente dai quadranti meridionali. Non ci saranno quindi particolari segnali di cambiamento del tempo nemmeno nelle ore serali.

Tendenza meteo Torino

Domenica 6 settembre: sono attesi cieli poco nuvolosi, con una maggiore presenza di nubi rispetto a sabato ma senza un significativo peggioramento;

sono attesi cieli poco nuvolosi, con una maggiore presenza di nubi rispetto a sabato ma senza un significativo peggioramento; Lunedì 7 settembre: il sole tornerà a prevalere, con una giornata prevalentemente soleggiata e stabile;

il sole tornerà a prevalere, con una giornata prevalentemente soleggiata e stabile; Martedì 8 settembre: il tempo resterà nel complesso tranquillo, ma con qualche annuvolamento in più rispetto a lunedì.

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