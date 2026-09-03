TORINO – Il meteo a Torino per domani, venerdì 4 settembre, conferma una giornata dal carattere pienamente estivo. Un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni sull’intero territorio. Per Torino è attesa una giornata dominata dal sole, senza precipitazioni e con temperature ancora elevate. La colonnina di mercurio raggiungerà una massima di 32°C, mentre la minima si fermerà intorno ai 22°C. Non sono previste allerte meteo e anche la ventilazione resterà debole.

Mattino: cielo sereno e clima già mite

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli. Il cielo sulla città di Torino sarà sereno o poco nuvoloso, senza passaggi perturbati e senza possibilità di pioggia. Le temperature partiranno da valori già miti, con una minima di circa 22°C. Nelle prime ore i venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza quindi determinare particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche. Con il passare delle ore, l’irraggiamento solare favorirà un rapido aumento delle temperature.

Pomeriggio: sole pieno e 32°C in città

Il momento più caldo della giornata sarà quello pomeridiano, quando Torino potrebbe raggiungere una temperatura massima di 32°C. Il cielo resterà prevalentemente sereno e il sole accompagnerà l’intero pomeriggio. La ventilazione sarà ancora debole, ma cambierà progressivamente direzione: dai quadranti settentrionali della mattina si passerà a correnti provenienti da Sud-Sudest. L’assenza di nuvolosità significativa e la persistente presenza dell’alta pressione favoriranno dunque un pomeriggio tipicamente estivo, con condizioni ideali per le attività all’aperto ma con caldo da tenere in considerazione nelle ore centrali.

Sera: ancora stabilità, senza piogge

Anche la serata di venerdì manterrà caratteristiche di stabilità atmosferica. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso e non sono previsti fenomeni precipitativi. Dopo il picco raggiunto nel pomeriggio, le temperature inizieranno lentamente a diminuire, mentre i venti resteranno deboli e senza particolari rinforzi. Non si intravedono quindi segnali di un peggioramento imminente sul capoluogo piemontese.

Tendenza meteo Torino

Sabato 5 settembre: giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche ancora stabili;

giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche ancora stabili; Domenica 6 settembre: il sole continuerà a dominare lo scenario, senza particolari segnali di peggioramento;

il sole continuerà a dominare lo scenario, senza particolari segnali di peggioramento; Lunedì 7 settembre: anche l’inizio della nuova settimana dovrebbe mantenersi soleggiato e stabile, con precipitazioni assenti o comunque non significative.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese