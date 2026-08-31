TORINO – Il meteo a Torino per martedì 1 settembre conferma un avvio di settembre all’insegna della stabilità. Un campo di alta pressione interesserà il Nord Ovest, favorendo condizioni prevalentemente soleggiate e un clima ancora mite. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, senza precipitazioni attese. Le temperature si manterranno gradevoli: la minima sarà di 17°C, mentre la massima raggiungerà i 28°C. Lo zero termico si posizionerà intorno ai 4148 metri. Non sono previste allerte meteorologiche.

Mattino: cielo sereno e clima fresco

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. L’assenza di nubi significative favorirà un inizio di giornata tranquillo, con temperature intorno ai 17°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, rendendo l’atmosfera inizialmente più fresca soprattutto nelle zone maggiormente esposte. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 28°C

Con il passare delle ore il tempo resterà stabile. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, consentendo alle temperature di salire fino a 28°C. La ventilazione cambierà gradualmente direzione, con venti moderati da Est. Nonostante il cambio di circolazione, non sono attesi peggioramenti: il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da condizioni asciutte e favorevoli.

Sera: ancora stabile e poco nuvolosa

In serata il quadro meteorologico rimarrà sostanzialmente invariato. Potranno comparire locali addensamenti nuvolosi, ma senza fenomeni associati. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili, con assenza di piogge e temperature in graduale diminuzione dopo il picco pomeridiano.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 2 settembre: la situazione sarà leggermente più variabile, con nubi sparse e momenti di parziale nuvolosità, ma senza un deciso peggioramento;

la situazione sarà leggermente più variabile, con nubi sparse e momenti di parziale nuvolosità, ma senza un deciso peggioramento; Giovedì 3 settembre: il tempo tornerà a essere soleggiato e stabile, grazie a condizioni anticicloniche più favorevoli;

il tempo tornerà a essere soleggiato e stabile, grazie a condizioni anticicloniche più favorevoli; Venerdì 4 settembre: la tendenza resta positiva, con prevalenza di sole e condizioni meteorologiche ancora stabili.

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