TORINO – Il meteo a Torino per domani, mercoledì 2 settembre, conferma una giornata dal sapore ancora estivo. L’alta pressione tornerà infatti a dominare il Piemonte, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche stabili. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo sulla zona. Le temperature resteranno miti, con una minima di 20°C e una massima di 29°C. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti settentrionali e successivamente in rotazione verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4032 metri, confermando la presenza di una massa d’aria ancora relativamente calda in quota.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima mite

Le prime ore della giornata vedranno condizioni generalmente tranquille. Su Torino e sulla pianura piemontese il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile passaggio nuvoloso ma senza conseguenze sul piano meteorologico. Le temperature partiranno dai 20°C della minima prevista. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole e asciutta. Non sono attese piogge né fenomeni di particolare rilievo.

Pomeriggio: sole prevalente e 29°C

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Le nubi saranno poco presenti e non sono previste precipitazioni. La colonnina di mercurio raggiungerà il valore massimo di 29°C, mantenendo condizioni tipicamente tardo-estive. La ventilazione resterà debole, con correnti in rotazione verso Sudest. Sarà quindi la parte più calda della giornata, ma senza condizioni di particolare disagio indicate nelle previsioni.

Sera: cielo sereno e clima stabile

Anche la sera trascorrerà all’insegna della stabilità. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi, senza fenomeni attesi. Il quadro meteorologico rimarrà dominato dall’alta pressione, mentre le temperature inizieranno gradualmente a diminuire dopo il picco pomeridiano. Non sono previste precipitazioni.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 3 settembre: la stabilità proseguirà, con una giornata soleggiata e asciutta;

la stabilità proseguirà, con una giornata soleggiata e asciutta; Venerdì 4 settembre: ancora prevalenza di sole e cieli sereni o poco nuvolosi, senza particolari variazioni;

ancora prevalenza di sole e cieli sereni o poco nuvolosi, senza particolari variazioni; Sabato 5 settembre: il bel tempo dovrebbe continuare, con condizioni ancora soleggiate sul Piemonte.

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