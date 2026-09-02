TORINO – Il meteo a Torino per domani, giovedì 3 settembre, conferma una giornata dal carattere ancora estivo. Un campo di alta pressione interesserà il Piemonte, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su Torino e sull’intero territorio circostante. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, senza precipitazioni previste. Le temperature resteranno elevate per il periodo: la minima sarà di 21°C, mentre la massima raggiungerà i 31°C. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e clima mite

La giornata inizierà all’insegna della stabilità. Su Torino e sulla pianura piemontese prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, senza nubi in grado di determinare fenomeni. La temperatura minima si attesterà intorno ai 21°C, garantendo un avvio di giornata mite. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, con una ventilazione che contribuirà a mantenere condizioni atmosferiche gradevoli. L’alta pressione sarà infatti il principale elemento del quadro meteorologico, impedendo la formazione di sistemi perturbati organizzati.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 31°C

Nel pomeriggio il sole resterà protagonista. Il cielo continuerà a essere sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature raggiungeranno il valore massimo di 31°C. I venti resteranno deboli e tenderanno a ruotare verso Sud-Sudest. Non sono attese precipitazioni e il tempo sarà favorevole anche per chi trascorrerà diverse ore all’aperto. Il contrasto tra il fresco relativo delle prime ore e il caldo pomeridiano manterrà una marcata escursione termica, tipica delle giornate ancora influenzate da condizioni estive.

Sera: ancora bel tempo e cielo sereno

Anche la sera non porterà cambiamenti significativi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso e non sono previste piogge. Con il tramonto le temperature inizieranno naturalmente a diminuire, mentre la ventilazione resterà debole. Il quadro atmosferico rimarrà quindi stabile anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 4 settembre: la stabilità continuerà, con tempo soleggiato e condizioni asciutte;

la stabilità continuerà, con tempo soleggiato e condizioni asciutte; Sabato 5 settembre: anche l’inizio del weekend sarà caratterizzato da prevalenza di sole, senza segnali di un peggioramento significativo;

anche l’inizio del weekend sarà caratterizzato da prevalenza di sole, senza segnali di un peggioramento significativo; Domenica 6 settembre: la tendenza resta favorevole, con condizioni ancora soleggiate sul territorio torinese.

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