“Pescatori di sogni” ad AleComics: ultimo giorno del Festival del fumetto ad Alessandria

ALESSANDRIA – Si svolge oggi nella monumentale sede della Cittadella di Alessandria la seconda e ultima giornata di AleComics. La fiera del fumetto e della cultura pop della città – realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – è giunta ormai alla dodicesima edizione: il tema di quest’anno, “Pescatori di sogni”, è un invito a lasciarsi guidare dalla ricerca «di ciò che ancora non esiste», si legge sul sito ufficiale. Il manifesto è firmato dall’illustratore Micol Buti, e rappresenta “Un”, la mascotte del festival, avventurarsi nel “Void”, uno «spazio tra i mondi, vasto e silenzioso, dove frammenti di realtà galleggiano senza una logica apparente».

AleComics si è animata da ieri di incontri, spettacoli, concerti, laboratori, esibizioni e tanti altri appuntamenti no-stop dalle 10 alle 19. Tra gli ospiti prestigiosi e molto conosciuti tra gli appassionati, Max Monteduro e Alberto Lavoradori, fra i principali artisti responsabili della costruzione di Pk, la versione ispirata alla Marvel di Paperinik, e content creator come Fraws e Naaklin. Oggi alle 15 molto attesa la conferenza con Patrizio Prata e Lorenzo Scattorin, i doppiatori italiani di Zoro e Sanji della famosa serie animata giapponese “One Piece”, che saranno poi a disposizione per incontrare i fan.

Il festival è luogo d’elezione per tantissimi cosplayer: oggi alle 18.30 ci sarà la premiazione del Cosplay Contest. Molto spazio anche a collezionismo, tornei, laboratori e giochi: oggi alle 17.30 la sfida alla console Nintendo Switch 2 a Super Mario Kart World.

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