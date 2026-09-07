Auto si ribalta in un noccioleto a Manta: donna soccorsa dai vigili del fuoco

MANTA – Ribaltamento questa mattina sulla collina di Manta, dove un’automobile è uscita di strada e si è ribaltata all’interno di un noccioleto di una proprietà privata. Per cause ancora da accertare, la vettura è finita in una zona particolarmente impervia e la donna che si trovava alla guida è rimasta incastrata sotto il mezzo, con un braccio bloccato.

La posizione dell’auto e la conformazione del terreno hanno reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

I soccorsi

A intervenire per primi sono stati i Vigili del Fuoco, impegnati a raggiungere la vettura e a metterla in sicurezza per poter liberare la donna. Per superare le difficoltà legate al terreno, i soccorritori hanno utilizzato un verricello, calandosi nella zona impervia fino a raggiungere l’automobile.

Dopo aver stabilizzato il veicolo, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare la donna dal mezzo e a consentire le successive operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, e l’elisoccorso.

Sono ancora in corso le verifiche per ricostruire con precisione le cause del ribaltamento e valutare le condizioni della persona coinvolta.

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