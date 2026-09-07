Juventus Women, in semifinale della Serie A Women’s Cup c’è l’Inter

TORINO – La Juventus Women sfiderà l’Inter in semifinale della Serie A Women’s Cup 2026-27. È questo l’esito del sorteggio effettuato negli studi di Sky dalla presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, che ha definito gli accoppiamenti per la fase decisiva della competizione.

Le bianconere, prime classificate nel girone C, affronteranno l’Inter, che ha invece chiuso al primo posto il girone A. La semifinale sarà disputata in gara secca e rappresenterà dunque un appuntamento da dentro o fuori: la Juventus avrà però il vantaggio di poter giocare davanti al proprio pubblico.

L’altra semifinale metterà di fronte Sassuolo e Roma. Anche in questo caso sarà la squadra di casa, il Sassuolo, a ospitare la sfida. Le neroverdi hanno concluso al primo posto il girone B, davanti proprio alla Roma. Le due formazioni si sono già affrontate nella fase a gironi, con il Sassuolo capace di imporsi al Tre Fontane grazie alla rete di Clelland.

Juventus-Inter, sfida per la finale

Per la Juventus Women si presenta quindi un ostacolo importante sulla strada della finale. L’Inter ha conquistato il primo posto nel proprio girone e arriva alla semifinale con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di conquistare il trofeo.

La formula non lascia spazio a margini di errore: una sola partita deciderà chi accederà alla finale. Le semifinali sono in programma tra sabato 12 e domenica 13 settembre, mentre l’atto conclusivo della competizione è fissato per sabato 19 settembre alle ore 18 allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani”.

La Juventus punta dunque a sfruttare il fattore campo per conquistare l’accesso alla finale e proseguire il proprio percorso nella prima parte della stagione.

Cappelletti: «Il calcio femminile italiano si sta imponendo»

Il sorteggio è stato anche l’occasione per fare il punto sulla crescita del movimento femminile italiano. La presidente della Serie A Women Federica Cappelletti ha sottolineato i risultati ottenuti dalle principali squadre italiane in questo avvio di stagione.

«La stagione è iniziata con grandi risultati», ha dichiarato Cappelletti, complimentandosi con Roma, Inter e Juventus, tutte qualificate alla League Phase della UEFA Women’s Champions League. La presidente ha inoltre ricordato il successo ottenuto dalla Nazionale Under 20 al Mondiale contro gli Stati Uniti.

Secondo Cappelletti, si tratta di risultati che «dimostrano quanto il calcio femminile italiano si stia imponendo in maniera significativa a livello internazionale».

Per la Juventus Women, ora, il prossimo obiettivo è conquistare la finale della Serie A Women’s Cup. E per farlo dovrà superare proprio l’Inter in una semifinale che promette di essere uno degli appuntamenti più interessanti del weekend del calcio femminile italiano.

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