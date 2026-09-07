Si schianta con il parapendio sulla seggiovia di Prali: grave un uomo al Cto di Torino

PRALI – Grave incidente nel pomeriggio di domenica 6 settembre a Prali, in Val Germanasca. Un uomo è rimasto ferito dopo essersi schiantato con il parapendio contro la seggiovia della Prali Ski Area, nella zona dell’Alpet.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. L’uomo stava volando insieme a un conoscente, più esperto, che è riuscito ad atterrare regolarmente. Durante il volo, invece, qualcosa è andato storto: una possibile raffica di vento, o un altro imprevisto ancora da chiarire, avrebbe fatto perdere il controllo della vela, portandola contro l’impianto di risalita.

L’impatto ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Gli operai della seggiovia hanno interrotto il servizio e si sono messi al lavoro per sganciare la vela, mentre venivano allertati i soccorritori.

L’uomo, che nell’incidente ha riportato diverse fratture e traumi, è stato raggiunto dall’elisoccorso e recuperato con il verricello. Una volta stabilizzato, è stato trasferito in elicottero al Cto di Torino per le cure e gli accertamenti necessari.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del parapendio.

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