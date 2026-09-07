Torino, torna TRAMeZINO: colazione e aperitivo a bordo del tram storico

TORINO – Dal 10 settembre torna a Torino TRAMeZINO, il servizio turistico che unisce viaggio sul tram storico e degustazione enogastronomica. L’iniziativa è promossa da GTT in collaborazione con Tramezzino Torino e Turismo Torino e Provincia.

A fare da protagonista sarà ancora una volta la motrice 2847, vettura d’epoca restaurata nella caratteristica livrea verde degli anni Sessanta. Il tram seguirà un itinerario ad anello nel centro di Torino, passando da via Po, piazza Vittorio Veneto e la Gran Madre.

A bordo, l’antico box del bigliettaio si trasformerà in un piccolo bancone bar, dal quale saranno servite le degustazioni previste dal programma.

Due le formule disponibili. Il sabato e la domenica alle 9.30 sarà possibile partecipare alla colazione, al costo di 16 euro, con tramezzini dolci, pasticceria artigianale, frutta fresca e bevande. Il giovedì e il venerdì sera, alle 19 e alle 20, è invece previsto l’aperitivo, al costo di 19 euro, con mini tramezzini classici o vegetariani, sfizi salati e un calice di vino o una bevanda analcolica.

La partenza abituale è da piazza Castello, alla fermata 436, di fronte al Teatro Regio. In occasione del Salone Auto Torino 2026, il capolinea sarà invece temporaneamente spostato in piazza Carlo Emanuele II (piazza Carlina) nei giorni 11, 12 e 13 settembre, alla fermata 1556.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente. I biglietti possono essere acquistati attraverso il portale di Turismo Torino e Provincia, mentre tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sui canali GTT.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Turistici GTT allo 011 5764733 o all’indirizzo servizituristici@gtt.to.it.

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