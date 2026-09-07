Venaria Reale, individuati gli autori di diversi abbandoni di rifiuti. Il sindaco Giulivi: danni al decoro urbano e all’ambiente

VENARIA REALE – Sono stati individuati gli autori di diversi episodi di abbandono di rifiuti avvenuti recentemente sul territorio di Venaria Reale, compreso l’ultimo caso registrato nell’area tra corso Matteotti e via Sciesa.

A risalire ai responsabili è stata la Polizia Locale, attraverso l’analisi delle immagini e l’incrocio dei dati raccolti durante le indagini. Nei confronti dei responsabili saranno ora adottati i provvedimenti previsti dalla legge, che variano in base alla tipologia e alla gravità delle violazioni e che, in alcuni casi, possono avere anche rilevanza penale. Dove previsto, sarà inoltre richiesta la pulizia e il ripristino delle aree interessate.

A darne notizia è il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, che ha ringraziato il comandante e gli agenti per il lavoro svolto e ha ribadito la necessità di contrastare il fenomeno degli abbandoni.

Il primo cittadino ha sottolineato anche il paradosso di comportamenti che continuano a verificarsi nonostante la presenza di servizi gratuiti per il corretto conferimento dei rifiuti. In città è infatti disponibile un nuovo ecocentro, mentre Cidiu offre il ritiro gratuito degli ingombranti direttamente a domicilio.

Gli abbandoni, sottolinea Giulivi, provocano danni al decoro urbano e all’ambiente e comportano costi aggiuntivi per la collettività, chiamata a sostenere le spese per la rimozione dei rifiuti.

L’Amministrazione annuncia quindi un ulteriore rafforzamento dei controlli, anche attraverso l’impiego di tecnologie per individuare i responsabili. Nel contrasto al fenomeno saranno coinvolti anche l’ufficio Ambiente e Cidiu.

Il sindaco ha infine rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino al mantenimento del decoro della città, sottolineando come una Venaria più pulita dipenda non soltanto dall’attività dell’Amministrazione, ma anche dal senso civico e dalla responsabilità della comunità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese