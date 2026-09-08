Ad Asti il presidio degli animalisti contro il Palio

ASTI – Si è da poco concluso il 751° Palio di Asti. Dopo una corsa combattutissima al traguardo arriva il “signor” Dino Pes, detto Velluto, per San Martino – San Rocco, con Excalibur.

Uno degli eventi più attesi e importanti per la città che, però, è stato anche al centro della protesta degli animalisti.

La protesta

Si è svolto nella città piemontese un presidio di protesta per dire no all’impiego degli animali nell’ambito del Palio e degli eventi correlati. La manifestazione ha riportato al centro del dibattito pubblico l’impatto che lo spettacolo e le rievocazioni storiche possono avere sulla salute fisica e psicologica degli animali coinvolti.

“La protesta nasce da una posizione precisa: siamo contrari all’utilizzo degli animali per finalità di spettacolo, intrattenimento, tradizione, competizione e alimentare, indipendentemente dal contesto nel quale questo avvenga”, hanno spiegato i promotori dell’iniziativa. Durante il presidio, diversi cittadini e passanti si sono avvicinati ai manifestanti per esprimere solidarietà e approfondire i temi della protesta, anche se non sono mancati momenti di tensione causati dalle provocazioni di alcuni presenti in evidente stato di alterazione.

La critica etologica: cavalli e cani sotto stress

Il fulcro della contestazione si basa su ragioni di natura etologica. Gli attivisti sottolineano come rumori forti, folla, sollecitazioni ambientali, trasporto, addestramento e pratiche di doma rappresentino fattori di fortissimo stress per i cavalli impiegati nella competizione.

Sotto la lente dei manifestanti è finita anche la sfilata storica: tra le varie situazioni segnalate, si evidenzia la presenza di un cane visibilmente affaticato dalle condizioni climatiche e dall’ambiente particolarmente affollato e rumoroso.

«Nessuna tradizione giustifica la sofferenza»

Per le associazioni promotrici non si tratta semplicemente di ridiscutere i regolamenti o l’organizzazione della singola manifestazione, ma di superare un modello concettuale:

“Riteniamo che la sofferenza o lo stress di un animale non possano essere considerati un prezzo accettabile in nome della tradizione, dello spettacolo, del divertimento e dell’alimentazione.

La tradizione non può diventare una giustificazione per ignorare la natura e le esigenze etologiche degli esseri senzienti.

Non esiste un modo per utilizzare gli animali. Esiste solo un modo per rispettarli.

Con questa iniziativa intendiamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni una riflessione più ampia sul rapporto tra esseri umani e animali e sulla necessità di superare qualsiasi forma di sfruttamento animale, non soltanto nell’ambito del Palio, ma in ogni contesto nel quale gli animali vengano impiegati per finalità umane”, concludono.

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