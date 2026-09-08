PiemonteTrasporti
Arenaways lancia il nuovo collegamento Milano-Bruxelles
Il servizio sarà disponibile pre tre giorni a settimana
A partire dal 9 settembre, Arenaways lancia il nuovo collegamento Milano-Bruxelles a partire dalla stazione di Porta Garibaldi ogni mercoledì, venerdì e domenica, con fermate intermedie a Como (solo salita), Lugano (solo salita), Colonia, Aquisgrana e Liegi.
Da Bruxelles le partenze saranno il lunedì, il giovedì e il sabato con arrivo a Milano Porta Garibaldi il giorno successivo, per una durata complessiva del viaggio di 17 ore.
Dal 14 dicembre 2026, dall’entrata in vigore del nuovo orario, il treno notturno Milano – Bruxelles fermerà anche a Eindhoven, Breda ed Anversa.
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