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Arenaways lancia il nuovo collegamento Milano-Bruxelles

Il servizio sarà disponibile pre tre giorni a settimana

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2 minuti fa

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A partire dal 9 settembre, Arenaways lancia il nuovo collegamento Milano-Bruxelles a partire dalla stazione di Porta Garibaldi ogni mercoledì, venerdì e domenica, con fermate intermedie a Como (solo salita), Lugano (solo salita), Colonia, Aquisgrana e Liegi.

Da Bruxelles le partenze saranno il lunedì, il giovedì e il sabato con arrivo a Milano Porta Garibaldi il giorno successivo, per una durata complessiva del viaggio di 17 ore.

Dal 14 dicembre 2026, dall’entrata in vigore del nuovo orario, il treno notturno Milano – Bruxelles fermerà anche a Eindhoven, Breda ed Anversa.

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