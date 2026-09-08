Battuto di nuovo il record di notte più calda di settembre dall’inizio delle rilevazioni a Torino

TORINO – Battuto a distanza di 24 ore il record di temperatura minima più alta di settembre da inizio rilevazioni termometriche: mai una notte è stata più calda a settembre con la temperatura che non è scesa sotto i 23,9°C. Nella notte di ieri, lunedì 7 settembre erano di 23,5°C.

Ma le temperature non sono alte soltanto di notte. Le temperature massime in Piemonte che si manterranno diffusamente superiori ai +30 °C e possibili picchi fino a +33/35 °C, insieme a valori notturni generalmente compresi tra +18 e +23 °C sulle aree pianeggianti. Si tratta di anomalie termiche positive fino a 8-10 °C rispetto alla medie climatologiche di riferimento per questo periodo dell’anno, come riferisce il meteorologo Andrea Vuolo.

La svolta con il calo delle temperature già nella giornata di domani, mercoledì 9 settembre, con un netto calo termico e possibilità di piogge e locali temporali anche intensi a tratti.

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