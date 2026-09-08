Cover Me 2026, terzo posto per i torinesi The Wooden Brothers

BERGAMO – Terzo posto per i torinesi The Wooden Brothers alla finale di Cover Me 2026, il contest dedicato alle reinterpretazioni delle canzoni di Bruce Springsteen. La band ha conquistato il podio con la propria versione di Incident on 57th Street durante la finale di domenica 6 settembre al Druso di Ranica.

A vincere l’edizione 2026 è stato il bresciano Simone Bertanza, con una reinterpretazione di Hunter of Invisible Game. Secondo posto invece per Valerio Bruner e l’Osmosis Duo, che hanno presentato Sanghe Niro, rivisitazione in napoletano di State Trooper.

Il podio è stato deciso dal pubblico insieme alla giuria di qualità, presieduta da Leonardo Colombati e composta da Patrizia De Rossi, Ezio Guaitamacchi e Laura Bianchi.

Durante la serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il premio per il Miglior inedito è andato a Tommaso Imperiali per Inni generazionali. Un premio speciale ha invece ricordato E rimanimm a ce guardà, cover di The Wayfarer presentata nel 2021 dai The HouseHolder Reloaded. A ritirare il riconoscimento per la Miglior cover 2020-2026 è stato Raffaele Pastore, in rappresentanza della band napoletana.

La finale, che ha registrato il tutto esaurito, ha chiuso la decima edizione di Bergamo racconta Springsteen, festival di tre giorni dedicato alla musica del cantautore americano. Nel programma anche i concerti di Moa Holmsten & Band e dei Blood Brothers, oltre a incontri e momenti di approfondimento sulla musica italiana.

“Questa edizione è il risultato di dieci anni di lavoro e della volontà di proporre un festival capace di unire musica e cultura”, commenta Alberto Lanfranchi, presidente di NOI&Springsteen. “Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso, dagli artisti al pubblico. Dopo dieci edizioni vogliamo continuare a far crescere il festival e, attraverso Cover Me, offrire ancora uno spazio ai musicisti che vogliono mettersi in gioco e valorizzare il proprio talento”.

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