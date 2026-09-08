Donna muore nella sua casa a Racconigi: non chiare le cause del decesso

RACCONIGI – Non sono chiare le cause del decesso di una donna di 73 anni ritrovata morta nella sua casa a Racconigi. È morta ieri, lunedì 7 settembre, in tarda serata, quando sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire l’abitazione, chiusa dall’interno.

Dopo l’intervento dei pompieri, il personale del 118 Azienda Zero è riuscito ad entrare, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: non hanno potuto far altro che constatarne il decesso .

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