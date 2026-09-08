Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma: condizioni stabili

ROMA – Emma Bonino, 78 anni, è ricoverata da ieri sera nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma. Il ricovero è stato disposto a scopo precauzionale.

Secondo il primo bollettino diffuso dall’ospedale, le condizioni della leader politica, originaria di Bra, restano delicate ma stazionarie. Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e respiratori sono considerati accettabili.

I sanitari del Santo Spirito sono in contatto con il medico personale di Bonino, Claudio Santini, e continuano a monitorare le sue condizioni.

Meno di un anno fa il ricovero sempre in terapia intensiva per un’insufficienza respiratoria, poi le condizioni sono migliorate permettendo la dimissione e il ritorno a casa.

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