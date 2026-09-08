Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 08 settembre 2026: i numeri vincenti

Un jackpot stellare da 221,5 milioni di euro e la febbre dei numeri ritardatari tornano ad accendere l’attesa per l’estrazione del Lotto e del SuperEnalotto di oggi. Con un montepremi tra i più alti di sempre che continua a salire concorso dopo concorso, la sestina vincente vale una cifra da capogiro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 08 settembre 2026:

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’08 settembre sono:

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto dell’08 settembre 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 221,5 milioni di euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 10 settembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari 67 (manca da 162 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 120 estrazioni)

Nazionale 78 (manca da 94 estrazioni)

Firenze 66 (manca da 92 estrazioni)

Firenze 24 (manca da 89 estrazioni)

Palermo 13 (manca da 89 estrazioni)

Bari 21 (manca da 87 estrazioni)

Bari 12 (manca da 84 estrazioni)

Torino 25 (manca da 83 estrazioni)

Roma 13 (manca da 78 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 10 settembre:

48 (manca da 71 estrazioni) – 5 (da 62) – 41 (da 60) – 35 (da 48) – 87 (da 47) – 81 (da 46)

I simboli estratti al Simbolotto

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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