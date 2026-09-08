Gesto atroce in centro a Ivrea: gattino lanciato da una auto in corsa, è morto. Caccia ai responsabili

IVREA – Un gesto d’inaudita crudeltà ha sconvolto la comunità eporediese nella giornata di sabato 5 settembre. Un gattino di appena due mesi è stato scaraventato fuori dal finestrino di una automobile in corsa in pieno centro città, nei pressi del ponte Isabella. Soccorso disperatamente nei momenti immediatamente successivi, il cucciolo è deceduto circa dieci minuti dopo a causa dell’estrema gravità delle ferite riportate.

L’episodio si è consumato sotto gli occhi attoniti di diversi passanti e automobilisti. A prestargli i primi aiuti è stato un ex volontario del gattile Eporedianimali, che si trovava alla guida dietro alla vettura incriminata. L’uomo ha notato qualcosa rotolare sull’asfalto subito dopo il lancio e ha bloccato tempestivamente il proprio mezzo nel tentativo di salvarla. Sul posto sono giunti in pochi minuti anche i volontari del rifugio locale, che hanno ribattezzato simbolicamente il piccolo con il nome Angel.

La denuncia e l’appello per la videosorveglianza

Oggi non riusciamo ad essere entusiasti della giornata di ieri.

Mentre andavano in gattile, alcune volontarie si sono fermate a prestare soccorso ad un micino, lanciato in corsa da un’auto sul Ponte Isabella, nel pieno centro di Ivrea. Il piccolo è volato in cielo tra le braccia di chi lo ha soccorso. Troppo forte il trauma, troppo piccolo lui.

Ieri abbiamo pianto tanto per Angel ( così l’abbiamo chiamato) e continuiamo a chiederci come si può commettere un gesto tanto crudele, meschino. Bastava fare un km e consegnarcelo, magari con una scusa, con una delle tante bugie che ci racconta la gente che non sterilizza, ma mai l’avremmo lasciato al suo destino. Pensiamo che solo una persona molto malata possa commettere un gesto simile. Comunque partirà una denuncia e visto che ci sono le telecamere ci auguriamo che paghi molto caro questo gesto inaudito.

E tu Angel, perdona il genere umano. E sappi che non tutti sono dei mostri. Ti abbiamo amato tantissimo, anche se per pochi minuti, e non sei morto solo, ma tra le braccia di chi salva tanti gattini come te.

È quanto scritto sui social da Eporedianimali – Rifugio per gatti.

L’associazione Eporedianimali e la LNDC Animal Protection hanno formalizzato un esposto alle forze dell’ordine per risalire all’identità di chi si trovava a bordo dell’auto. Un elemento fondamentale per le indagini potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza della zona: si chiede infatti la rapida acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza che coprono il tragitto del ponte.

Diversi testimoni presenti al momento dei fatti si sono già detti pronti a collaborare con gli investigatori. Per facilitare le operazioni e raccogliere qualsiasi dettaglio utile – anche in forma anonima – la LNDC Animal Protection ha messo a disposizione l’indirizzo e-mail del proprio ufficio legale: avvocato@lndcanimalprotection.org.

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