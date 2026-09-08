Cambia il tempo: per mercoledì allerta gialla per temporali su quasi tutto il Piemonte

PIEMONTE – Nelle prossime ore in Piemonte è previsto un progressivo peggioramento del tempo. Arpa ha diramato l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico sulle zone di pianura e sul Piemonte orientale e settentrionale.

I primi temporali sono attesi nella serata odierna, sui settori alpini settentrionali in sconfinamento fino al Lago Maggiore, e saranno i precursori dei rovesci e temporali più intensi previsti per domani, fin dalla mattinata. I primi rovesci saranno sulle zone centro-settentrionali, al pomeriggio sarà interessato il basso Piemonte. Ci si aspettano piogge abbondanti, raffiche di vento, locali grandinate e allagamenti.

Giovedì si tornerà rapidamente a condizioni stabili, ad eccezione di deboli rovesci sparsi a ridosso della fascia appenninica, in un contesto tuttavia caratterizzato da nuvolosità irregolare e temperature in calo, più in linea con le medie del periodo.

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