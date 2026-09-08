Seguici su

MeteoPiemonte

Cambia il tempo: per mercoledì allerta gialla per temporali su quasi tutto il Piemonte

Dalla serata odierna i primi rovesci deboli, domani nubifragi in tutta la regione. Temperature in discesa
Marco Lovisolo

Pubblicato

29 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

PIEMONTENelle prossime ore in Piemonte è previsto un progressivo peggioramento del tempo. Arpa ha diramato l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico sulle zone di pianura e sul Piemonte orientale e settentrionale.

I primi temporali sono attesi nella serata odierna, sui settori alpini settentrionali in sconfinamento fino al Lago Maggiore, e saranno i precursori dei rovesci e temporali più intensi previsti per domani, fin dalla mattinata. I primi rovesci saranno sulle zone centro-settentrionali, al pomeriggio sarà interessato il basso Piemonte. Ci si aspettano piogge abbondanti, raffiche di vento, locali grandinate e allagamenti.

Giovedì si tornerà rapidamente a condizioni stabili, ad eccezione di deboli rovesci sparsi a ridosso della fascia appenninica, in un contesto tuttavia caratterizzato da nuvolosità irregolare e temperature in calo, più in linea con le medie del periodo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *