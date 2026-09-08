Sabato 12 settembre si inaugura la Germagnano – Ceres. Da domenica 13 il servizio regolare: ecco i nuovi orari

GERMAGNANO – Sabato 12 settembre si svolge l’inaugurazione della riapertura storica della ferrovia Germagnano – Ceres. Da domenica 13 settembre sarà disponibile il servizio regolare che copre da Torino a Ceres passando come fermate principali per Venaria Reale, Caselle compreso l’aeroporto, Ciriè, Lanzo, Germagnano fino a Ceres.

Si tratta di un evento storico per le valli di Lanzo che vedono ritornare il treno a Ceres dopo anni di problemi al servizio. Un appuntamento importante per il territorio, per pendolari, residenti e turisti.

L’evento partirà alle ore 15.00 a Germagnano con i festeggiamenti e i discorsi ufficiali delle autorità prima della partenza del primo viaggio. Alle 16.30 ci sarà l’arrivo a Ceres con accoglienza e festeggiamenti

Da domenica 13 inizia il servizio regolare, secondo gli orari disponibili anche sul sito SFM Torino o sui canali informativi e di acquisto di Trenitalia.

Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, sono programmati 8 treni tra Germagnano e Ceres, strutturati per garantire la coincidenza a Germagnano con i treni della linea sfm4, assicurando così un collegamento efficace con Torino. Il potenziamento interessa anche la tratta Torino – Aeroporto – Germagnano.

Viene istituito un nuovo collegamento con partenza da Torino Lingotto alle 4.15 e arrivo all’Aeroporto di Torino alle 4.56, che permette l’accesso ai primi voli del mattinoL’ultima corsa della giornata in partenza da Ceres alle 20.35 prosegue fino a Torino, con arrivo a Torino Lingotto alle 22.26, ampliando le opportunità di rientro serale.

Nei giorni festivi l’offerta è orientata alla mobilità turistica. Sono previsti due collegamenti diretti tra Torino e Ceres: uno al mattino, con arrivo a Ceres alle 9.34, e uno serale, con arrivo a Torino alle 19.00. A questi si aggiungono ulteriori 6 collegamenti tra Germagnano e Ceres, in coincidenza con i servizi ferroviari da e per Torino.

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