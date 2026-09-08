Scoprire il territorio e provare nuovi sport: a Torino torna “Festa dello Sport & Circoscrizioni in Mostra”

TORINO – Giunte rispettivamente alla quarta e alla quinta edizione, e per il terzo anno svolte congiuntamente, la Festa dello Sport e la manifestazione Circoscrizioni in Mostra tornano con un programma che si annuncia particolarmente ricco e diffuso. «La manifestazione vede a settembre l’apice di collaborazioni che vanno avanti da tutto l’anno. La Festa va nella direzione di avere una città il più possibile policentrica» ha spiegato nella conferenza stampa di ieri Alberto Re, coordinatore delle Circoscrizioni territoriali della Città di Torino.

Gli appuntamenti si articoleranno su tre fine settimana a settembre (12-13, 19-20 e domenica 27 le date), con eventi gratuiti, prove aperte, laboratori e spettacoli diffusi nei parchi e nelle aree verdi di tutti i quartieri cittadini.

Si tratta di un’iniziativa organizzata da Fondazione per la Cultura Torino e promossa dalla Città di Torino in collaborazione con le otto Circoscrizioni e con il coinvolgimento delle associazioni del territorio (di cui sta proseguendo la mappatura voluta dall’amministrazione comunale) e il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. «Circoscrizioni in mostra è una summa del lavoro fatto negli ultimi anni. Lavoriamo sempre con sinergia veramente rara con tutte le 8 circoscrizioni» ha affermato in conferenza stampa Rosanna Purchia, assessora alla Cultura.

L’idea dell’amministrazione, presentata nel corso della conferenza stampa, è quella di una vasta iniziativa culturale, nel senso più ampio possibile del termine, che coniughi sport e promozione sportiva, benessere fisico e psichico, attività informative, scoperta del territorio, presentazioni ed esposizioni in un’ottica prevalentemente laboratoriale, dove il mettersi in gioco è il filo conduttore. «La sfida più grande era trasformare la Festa dello sport da qualcosa di celebrativo a qualcosa di promozionale. Bisognava fare in modo che il programma fosse di ampio respiro» ha spiegato l’assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo Domenico Carretta.

Le attività in calendario saranno completamente gratuite e adatte a tutte le fasce d’età. Ci si potrà cimentare in prove e dimostrazioni sportive, testando magari discipline differenti, dal fitness alle arti marziali, dagli sport di squadra a quelli emergenti, a stretto contatto con le associazioni e gli Enti di Promozione Sportiva locali. Spazio anche alla creatività e alle iniziative educative focalizzate sull’inclusione. E poi spettacoli e performance dal vivo: i parchi cittadini accoglieranno rassegne di teatro, danza e concerti per valorizzare il tessuto associativo territoriale.

Tra gli stand presenti per Circoscrizioni in Mostra, ci saranno i punti informativi delle Biblioteche civiche torinesi. Inoltre, i presidi territoriali di La cultura dietro l’angolo si presenteranno ai cittadini e racconteranno il calendario delle loro attività. Inoltre, il 12 settembre al Parco Aurelio Peccei, il 19 settembre al Parco Ruffini e il 27 settembre al Parco Dora sarà presente anche uno spazio dedicato alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, dove verranno distribuiti gadget e cartoline informative del progetto.

Durante tutta la Festa dello Sport non mancherà uno stand dedicato alle informazioni di tipo sportivo e turistico, a cura dei volontari di Torino&You della Città di Torino,

In cinque circoscrizioni (3, 4, 5, 6 e 8) sarà infine attiva anche quest’anno la collaborazione con il SUISM (Struttura Universitaria Interdipartimentale per le Scienze Motorie dell’Università di Torino), i cui esperti guideranno i cittadini, con particolare attenzione ai giovani beneficiari dell’iniziativa “Torino Sport Card – Let’sTo”, dai 14 ai 19 anni, nello svolgimento di alcune semplici prove fisiche per misurare le proprie abilità motorie e il proprio stato di salute. Al termine dei test, ogni partecipante riceverà un punteggio, formulato in base all’età e al genere e compreso tra 0 e 100, insieme ad alcuni suggerimenti personalizzati per migliorare le proprie capacità fisiche e il benessere quotidiano. Le loro postazioni saranno affiancate dai funzionari del servizio sport che, in tale occasione, potranno fornire informazioni utili sulla Torino Sport Card.

«Il risultato maggiore lo raggiungeremo quando riusciremo a monitorare il ritorno: quanti sono quelli che si sono avvicinati a uno sport e hanno proseguito? Quanti sono coloro che hanno ricevuto un arricchimento? Nel frattempo, la manifestazione sta crescendo, anche grazie alla collaborazione con il Suism, confermata anche quest’anno, e grazie alla promozione del territorio. Crescere è fondamentale, in un momento in cui le famiglie fanno fatica dobbiamo cercare di dare possibilità a tutti» afferma ancora Carretta.

Si inizia dalla Circoscrizione 6 sabato 12 settembre, a partire dalle ore 10: nel parco Aurelio Peccei le attività sportive (roller freestyle e pattinaggio hitball, basket e minibasket, boxe, ginnastica ritmica e ginnastica artistica, calcio e pallavolo) e le proposte della Circoscrizione in mostra.

«Questo cartellone diffuso di spettacoli, letture e laboratori dimostra che lo spazio pubblico, quando viene riempito di contenuti creativi e condivisi, diventa il motore principale della coesione sociale e della crescita di tutta la comunità. E ogni anno il programma si arricchisce di iniziative e spazi che le ospitano: per questa edizione, ad esempio, si aggiunge la biblioteca civica ‘Guidetti Serra’, diventata il punto di riferimento bibliotecario per la Circoscrizione 1» così l’assessore Purchia.

«La Festa dello Sport rappresenta uno dei momenti più attesi dalle realtà e dalle associazioni sportive del territorio» – dichiara l’assessore Carretta – «Portare lo sport di base direttamente nei parchi e nelle piazze significa renderlo accessibile a tutti, significa trasformare lo spazio pubblico in un motore di benessere, salute e socialità per i più giovani. Grazie allo straordinario lavoro delle nostre associazioni e degli enti di promozione sportiva, la città diventerà per tutti i weekend di settembre una grande palestra a cielo aperto, dove il valore dell’inclusione e del gioco di squadra diventa concreto e partecipato».

Per le associazioni e gli enti di promozione sportiva del territorio la Festa sarà un appuntamento utile a cui avvicinarsi con entusiasmo, per collaborare e intessere relazioni anziché competere: «Non sempre c’è la possibilità di farlo durante l’anno, dove per i tanti impegni ognuno viaggia un po’ per sé» il pensiero di uno dei rappresentanti delle società presenti, il direttore sportivo di Saf Atletica Ivo Marco, che si è detto felice di come viene strutturata la manifestazione.

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