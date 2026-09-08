Il titolare faceva il meccanico senza averne i titoli: il Comune di Savigliano fa chiudere un’officina

SAVIGLIANO – Contestate varie violazioni a un’officina di Savigliano (CN). La polizia stradale di Cuneo ha sequestrato le principali attrezzature di un’officina meccanica di Savigliano, per la quale successivamente è anche scattata la chiusura su provvedimento del Comune.

Al momento del controllo, gli agenti hanno trovato il titolare del capannone svolgere attività da gommista e meccanico. Tuttavia, gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo non ne aveva affatto i titoli: la documentazione camerale indicava infatti un’attività ancora nella fase preparatoria, finalizzata alla futura apertura dell’officina. Al titolare è stata sottratta dai poliziotti la documentazione contabile relativa ai lavori effettuati.

Comminata una sanzione amministrativa di oltre 5 mila euro e disposto anche il sequestro amministrativo di attrezzature utilizzate nell’officina: una macchina per l’equilibratura delle ruote, uno smonta-gomme e tre ponti per il sollevamento delle autovetture.

Gli accertamenti della Stradale hanno riguardato anche la gestione dei rifiuti prodotti dall’officina: all’interno del capannone erano presenti quattro batterie al piombo e filtri dell’olio depositati in diversi punti della struttura. Per la non corretta gestione dei rifiuti sono state elevate sanzioni per un totale di più di 8 mila euro.

A causa della mancanza dei requisiti necessari e dell’assenza della SCIA prevista per l’attività di meccanico-gommista, al termine del controllo il Comune di Savigliano ha deciso per un provvedimento di chiusura dell’attività.

Non è finita qui: i rilievi sulla sicurezza antincendio della struttura hanno fatto emergere che il Comando dei vigili del fuoco competente non aveva ricevuto la documentazione attestante gli specifici adempimenti previsti dalla normativa. Non erano nemmeno presenti necessari dispositivi antincendio. Per queste ragioni è stata effettuata una segnalazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

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