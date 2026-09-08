Torino, minaccia di darsi fuoco davanti all’auditorium RAI: intervento del negoziatore

TORINO – Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri, lunedì 7 settembre, in via Rossini, a Torino, davanti all’Auditorium Rai. Un uomo si è fermato in strada con una bottiglia contenente un liquido infiammabile, probabilmente benzina, e un accendino. Ha minacciato di darsi fuoco, spiegando di avere gravi problemi economici.

Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato, insieme ad alcuni agenti in borghese. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa del 118 di Azienda Zero.

La situazione si è risolta grazie all’intervento di un negoziatore della Polizia, che è riuscito a convincere l’uomo a desistere. È stato quindi fermato e messo in sicurezza senza riportare ferite, evitando conseguenze più gravi.

Dopo essere stato affidato ai sanitari, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Molinette per i controlli del caso.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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