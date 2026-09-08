Viene investita da un tir mentre attraversa la strada, gravissima una 97enne a Torino

TORINO – Stava attraversando la strada, quando un tir l’ha travolta. È in gravissime condizioni una donna 97enne investita da un camion questa mattina in corso Siracusa a Torino.

Gli arti inferiori le sono rimasti incastrati sotto il mezzo: dopo la chiamata al 112 delle persone che avevano assistito all’investimento, i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere l’anziana signora. È intervenuta subito dopo l’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale Cto del capoluogo, dove la donna ha avuto molteplici arresti cardiaci ed è stata ripresa più volte.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità, con il traffico rimasto bloccato per diverso tempo.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Rimane da chiarire il momento dell’impatto: l’attraversamento pedonale ivi presente è infatti regolato da un semaforo. Si tratta di capire se la donna abbia attraversato col verde oppure no, e come mai il conducente del mezzo pesante non abbia visto o non sia riuscito a evitare l’impatto.

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