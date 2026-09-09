Camion perde il carico sulla provinciale 90: problemi al traffico tra Torrazza e Rondissone

RONDISSONE – Disagi alla viabilità sulla Strada Provinciale 90, tra Torrazza Piemonte e Rondissone, dove la circolazione è stata temporaneamente modificata a causa della perdita di parte del carico da parte di un mezzo pesante.

L’episodio si è verificato in corrispondenza di una delle rotatorie che conducono all’area logistica, dove il materiale perso dal camion è finito sulla sede stradale, rendendo necessario l’intervento delle autorità e dei tecnici.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Servizio Associato di Verolengo e il personale tecnico incaricato delle operazioni. Gli operatori stanno provvedendo alla rimozione del materiale presente sulla carreggiata e al ripristino delle condizioni di sicurezza e della normale viabilità.

Fortunatamente, non si registrano feriti. L’incidente ha però provocato danni alla sede stradale e ad alcune infrastrutture viarie, per i quali sono in corso gli interventi necessari.

Nel frattempo, agli automobilisti che percorrono la Provinciale 90 viene chiesto di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni degli agenti presenti sul posto, fino alla completa conclusione delle operazioni di messa in sicurezza.

La viabilità resterà quindi temporaneamente modificata nell’area interessata dalla perdita di carico, in attesa del ripristino delle condizioni ordinarie.

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