Torino, sabato 12 settembre festa per la nuova via Roma pedonale: modifiche alla viabilità

TORINO – Sabato 12 settembre Torino festeggerà l’inaugurazione della nuova via Roma pedonale. Il programma prevede eventi e iniziative dalle 18.30 fino a sera, con il coinvolgimento di torinesi e turisti. Il taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni, darà ufficialmente il via alla festa, che interesserà anche le piazze e le vie vicine.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, via Roma sarà chiusa al traffico dalle 15 alle 24. Il divieto riguarderà tutte le intersezioni comprese tra piazza Castello e piazza Carlo Felice.

Per gli spostamenti in auto si consiglia di utilizzare i percorsi perimetrali, in particolare corso Vittorio Emanuele II, piazza XVIII Dicembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio e corso Cairoli.

Le altre modifiche alla viabilità

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre saranno in vigore ulteriori limitazioni, disposte su prescrizione della Questura e legate anche al Salone dell’Auto in piazza Castello. Le modifiche interesseranno piazza Castello, viale I° Maggio, i Giardini Reali e il controviale di corso San Maurizio.

In particolare, il tratto di piazza Castello compreso tra via Pietro Micca e via Po sarà chiuso al traffico fino alle 20.30 nelle serate di venerdì 11 e domenica 13 settembre. Sabato 12 la chiusura resterà in vigore fino alle 24, o comunque fino al termine delle esigenze di sicurezza.

Chiuso anche il parcheggio sotterraneo

Il parcheggio sotterraneo Castello-San Carlo-Roma sarà interessato da chiusure e limitazioni.

Venerdì 11 e domenica 13 settembre sarà chiuso il tratto compreso tra piazza Castello e via Bertola, dalle 7 di venerdì fino al termine delle esigenze di domenica. Potranno accedere e sostare soltanto le auto degli intestatari di abbonamento. Nello stesso periodo saranno chiuse anche le rampe di ingresso e uscita di via Viotti.

sarà chiuso il tratto compreso tra piazza Castello e via Bertola, dalle 7 di venerdì fino al termine delle esigenze di domenica. Potranno accedere e sostare soltanto le auto degli intestatari di abbonamento. Nello stesso periodo saranno chiuse anche le rampe di ingresso e uscita di via Viotti. Sabato 12 settembre sarà chiuso l’intero parcheggio, dalle 7 fino a cessate esigenze. Resterà la deroga per le auto degli abbonati. Tutte le rampe di ingresso saranno chiuse dalle 7, mentre quelle di uscita saranno chiuse dalle 15.

Le limitazioni si aggiungono a quelle già previste per il Salone dell’Auto e per la festa di inaugurazione della nuova area pedonale.

Trasporto pubblico

Dall’inizio del servizio di sabato 12 fino alle ore 01.30 di domenica 13 settembre saranno deviate le linee della rete notturna Night Buster N4, N4B, N10, W1, W15, W15B, S4, W60 e le linee STAR 1, dalle 13 e fino al termine del servizio, e STAR 2, dalle 8 e fino al termine del servizio.

Per il dettaglio dei percorsi modificati, visionare il sito Internet di GTT alla pagina www.gtt.to.it/cms/avvisi-e- informazioni-di-servizio/

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