A Torino il 12 settembre si festeggia la nuova via Roma pedonale

TORINO – Finiti i lavori di riqualificazione, Torino inaugura la nuova via Roma pedonale. Sabato 12 settembre “Via Roma: inizia una nuova storia” è il ricco programma di eventi inizieranno con il taglio del nastro alle 18.30 alla presenza delle istituzioni. Gli appuntamenti coinvolgeranno via Roma, le sue piazze e le vie limitrofe in una grande festa urbana diffusa nel cuore della città.

Previsti musica dal vivo, teatro di strada, cinema, danza, visite guidate, incontri e installazioni speciali, con diversi musei che offriranno aperture straordinarie serali gratuite.

«Inizia una nuova storia per via Roma, uno dei luoghi più riconoscibili e amati di Torino, nel cuore della nostra città, uno spazio urbano che da sempre rappresenta un punto di incontro» – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo – «Con la conclusione dei lavori di pedonalizzazione dell’ultimo tratto, compreso tra piazza Castello e piazza Carlo Felice, via Roma ha completato la sua trasformazione come spazio urbano interamente dedicato a chi la attraversa, la vive e la frequenta. Restituirla alla piena fruizione ha significato valorizzare uno degli assi più importanti del centro cittadino per renderlo ancora più piacevole, accessibile e attrattivo. Per festeggiare questo momento abbiamo in programma una festa diffusa, con un ricchissimo calendario di iniziative. Una festa che vuole essere anche un invito a vivere Via Roma con uno sguardo nuovo: passeggiando senza fretta, incontrandosi, fermandosi sotto i portici, entrando nei negozi e nelle attività che contribuiscono ogni giorno all’energia e all’attrattività della nostra Torino».

Siccome la via è da sempre un luogo in cui architettura, eleganza e commercio hanno contribuito a definire l’immagine di Torino nel mondo, nel programma diffuso dalla Città di Torino le attività commerciali saranno assolute protagoniste della serata. Circa cento attività aperte fino a tarda sera e una cinquantina di iniziative speciali nei negozi e nei pubblici esercizi. Un momento molto atteso dalle attività commerciali, che, dopo aver convissuto con il cantiere per oltre un anno, hanno voluto partecipare attivamente e, per la prima volta, in maniera così corale, all’inaugurazione.

«Via Roma è la via del commercio torinese per vocazione e la sua pedonalizzazione è un momento storico nella vita della città» – dichiara Maria Luisa Coppa, Presidente di Ascom Confcom Torino e provincia – «Finalmente si può percorrere interamente a piedi, in tutta la sua bellezza: rinnovata, ma fedele allo stile con cui è stata concepita e a quello spirito elegante e sobrio per cui Torino è conosciuta. Le attività commerciali hanno accettato di buon grado oltre un anno di lavori, consapevoli dell’opportunità che la pedonalizzazione rappresenta per i cittadini e per i turisti, sempre più numerosi. La risposta alla nostra proposta di coinvolgimento nell’inaugurazione è andata oltre ogni aspettativa: un’adesione massiccia, con iniziative pensate con cura e spesso impegnative, che testimonia la voglia del commercio di essere parte viva della città. Il risultato è una via che si apre a Torino con una cinquantina di proposte diverse e tutti i negozi aperti fino a sera. L’auspicio è che questo modello di coinvolgimento possa essere ripetuto in occasione dei grandi eventi e delle ricorrenze importanti della città».

La festa coinvolgerà anche i musei e i luoghi culturali della città: Palazzo Madama, MAO Museo di Arte Orientale, Museo del Risorgimento, Museo Egizio e Archivio di Stato saranno eccezionalmente aperti fino a tarda sera con ingresso gratuito o, nel caso dei Musei Reali, ridotto. Il Teatro Carignano offrirà inoltre al pubblico la straordinaria opportunità di affacciarsi, anche solo per pochi minuti, sul palcoscenico durante le prove di uno spettacolo.

Ci sarà spazio per la musica, con esibizioni live di artisti che spazieranno tra i molteplici generi musicali, dj-set e iniziative speciali, e per la danza, dal tango in Galleria San Federico alla dimensione partecipativa di BallaTorino Social Dance in piazza San Carlo, fino all’energia della urban dance con Art of Dance Academy.

Infine, il cinema: tra le proiezioni e gli appuntamenti speciali, in piazza CLN sarà allestito l’iconico “Blue Bar” del film “Profondo Rosso”, in collaborazione con Marchetti e Cocchi. Qui il programma completo della festa.

Per consentire lo svolgimento della festa di inaugurazione, sabato 12 settembre, dalle ore 15 alle 24, non sarà consentito l’attraversamento veicolare di via Roma in direzione est-ovest e saranno chiuse al transito tutte le intersezioni da piazza Castello a piazza Carlo Felice.

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