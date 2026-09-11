Viaggiava contromano sull’A26, fermato dalla Stradale: 53anni, era perfettamente lucido

BAVENO – Ogni tanto qualcuno si sbaglia, anche lucidamente. Nei giorni scorsi, in orario serale, sull’A26 Genova – Gravellona Toce, la polizia stradale di Romagnano Sesia si è imbattuta, nei pressi dello svincolo di Baveno (VB), in una Tesla nera che pericolosamente percorreva in contromano la carreggiata opposta al senso di marcia previsto.

La pattuglia ha cercato di attirare l’attenzione del conducente, in un primo momento senza successo, riuscendo poi ad intercettare il veicolo nei pressi dello svincolo, dal quale l’autovettura in contromano era uscita con l’intento di rientrare in autostrada nel giusto senso di marcia.

Il conducente della Tesla, un 53enne residente nel milanese, in perfette condizioni psicofisiche, ha riferito agli agenti di essersi semplicemente sbagliato nell’imboccare in senso contrario l’autostrada per recarsi a Milano.

Per la grave infrazione commessa, la sua patente è stata immediatamente revocata, con l’obbligo di sostenere nuovamente gli esami e il veicolo sottoposto è stato sottoposto a un fermo per tre mesi. La sanzione pecuniaria definitiva, tra i 2 046 e 8 186 euro, verrà stabilita dal prefetto.

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