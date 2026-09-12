Teneva in casa 22 kg di droga e un arsenale da guerra: il tribunale di Asti lo condanna a dieci anni di carcere

ASTI – I carabinieri di Asti gli avevano trovato in casa un ingente quantitativo di droga e un vero e proprio arsenale. Artur Hysenaj, 47 anni, è stato condannato oggi, 12 settembre, a 10 anni e 15 giorni di reclusione, e al pagamento di una multa di circa 66 mila euro; è scattata inoltre nei suoi confronti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La sentenza è arrivata dal tribunale di Asti, dopo un rito abbreviato.

Le lunghe indagini dei carabinieri su di lui, pluripregiudicato e soprannominato “Il narcos delle colline”, erano culminate lo scorso aprile con il sequestro di 22 chili di cocaina, pari a 70mila dosi, per un valore commerciale superiore ai 5 milioni di euro, di numerose armi e munizioni (200 proiettili, alcuni da guerra) e attrezzatura per pesare e confezionare la merce illecita. In auto aveva una pistola pronta all’uso, con un caricatore potenziato da 30 colpi.

L’uomo si trova ora in carcere, in regime di custodia cautelare.

Le accuse sono di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità, e detenzione e porto abusivo di armi.

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