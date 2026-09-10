TORINO – Il video è piuttosto impressionante e mostra tutto quello che è successo. Un furgone bianco parte dalla corsia di sorpasso, attraversa tutte e tre le corsie della tangenziale per prendere all’ultimo momento l’uscita.

Nel compiere la manovra taglia la strada ad un’auto, il cui autista perde il controllo del mezzo, sbanda, va a sbattere contro il guard rail, rimbalza a centro strada e viene colpito da una terza vettura, quella su cui è montata la dashcam che ha ripreso l’intera scena.

Le immagini sono chiare e sono state pubblicate nel gruppo Facebook dedicato alla tangenziale di Torino.

Nel video si legge in maniera chiara anche la targa del furgone che ha compiuto la manovra azzardata e di conseguenza le forze dell’ordine non avranno difficoltà a rintracciarlo.

Sotto al video sono inevitabilmente centinaia i commenti degli utenti del gruppo

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