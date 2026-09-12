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Ad Asti la Festa delle Sagre, la Regione aggiunge 17 treni alla normale programmazione

«Trasporti e turismo devono sempre più procedere insieme. Migliorare l’accessibilità significa aumentare le opportunità» spiega l’assessore Gabusi
Marco Lovisolo

Pubblicato

32 secondi fa

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ASTI – Più treni per Asti in occasione della manifestazione di questo weekend. Per il Festival delle Sagre Astigiane, in programma ad Asti oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, la Regione Piemonte potenzia il servizio ferroviario con 17 treni aggiuntivi rispetto alla normale programmazione. L’obiettivo è facilitare l’arrivo e il rientro delle migliaia di persone attese in città, fino alle 3 di notte.

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Il rafforzamento del servizio interesserà in particolare i collegamenti verso la città nella giornata di sabato, i rientri nella notte tra sabato e domenica e la giornata di domenica, offrendo così a cittadini e turisti maggiori possibilità di raggiungere la manifestazione utilizzando il trasporto pubblico.

Il potenziamento assume particolare importanza anche per le caratteristiche della manifestazione. Il Festival delle Sagre è infatti un appuntamento profondamente legato alla cultura enogastronomica piemontese e richiama visitatori non soltanto dall’Astigiano, ma da altre province e da fuori regione.

«Quando un territorio riesce a costruire una manifestazione di questa portata, la Regione deve fare la propria parte» – afferma l’assessore regionale Gabusi – «Trasporti e turismo devono sempre più procedere insieme. Migliorare l’accessibilità significa aumentare le opportunità per i visitatori, ridurre il numero di automobili sulle strade e contribuire a una fruizione più semplice e sicura dell’evento. È questo il senso dell’intervento che abbiamo messo in campo per Asti».

Secondo l’assessore, «il Piemonte ha un patrimonio straordinario fatto di città, paesi, tradizioni, prodotti e manifestazioni che meritano di essere conosciuti da un pubblico sempre più ampio. Come Regione sappiamo quanto questi eventi facciano bene al turismo e all’economia locale. Il nostro compito è accompagnarli con servizi adeguati. I treni aggiuntivi per il Festival delle Sagre sono un esempio concreto di questo modo di lavorare».

Orari dei treni aggiuntivi e non visibili sul sito di Trenitalia.

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