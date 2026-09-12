Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 12 settembre 2026: i numeri vincenti

Un jackpot da “soli” 26.5 milioni di euro – dopo la vincita da 223 milioni di euro di ieri – e la febbre dei numeri ritardatari tornano ad accendere l’attesa per l’estrazione del Lotto e del SuperEnalotto di oggi. Con un montepremi tra i più alti di sempre che continua a salire concorso dopo concorso, la sestina vincente vale una cifra da capogiro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 12 settembre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 12 settembre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 12 settembre 2026:

in aggiornamento

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 26,500 milioni di euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di martedì 15 settembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari 67 (manca da 165 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 123 estrazioni)

Nazionale 78 (manca da 97 estrazioni)

Firenze 66 (manca da 95 estrazioni)

Firenze 24 (manca da 92 estrazioni)

Palermo 13 (manca da 92 estrazioni)

Bari 21 (manca da 90 estrazioni)

Bari 12 (manca da 87 estrazioni)

Torino 25 (manca da 86 estrazioni)

Roma 13 (manca da 81 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 15 settembre:

48 (manca da 74 estrazioni) – 5 (da 65) – 35 (da 51) – 87 (da 50) – 81 (da 49) – 30 (da 39)

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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