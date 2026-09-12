I soccorritori riportano in salvo un’escursionista dispersa da cinque giorni a Sant’Anna di Vinadio

VINADIO – Un mezzo miracolo quello che si è consumato nelle scorse ore a Sant’Anna di Vinadio (CN). È stata infatti ritrovata viva questo pomeriggio, 12 settembre, una donna dispersa da giorni: la mattina di mercoledì 9 settembre i familiari ne avevano denunciato la scomparsa dopo che la donna era uscita per un’escursione lunedì 7 settembre, e non aveva fatto ritorno a casa.

Ad individuarla è stata una squadra mista del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino della guardia di finanza, impegnata nelle ricerche lungo il versante compreso tra il Passo di Tesina e i Bagni di Vinadio.

La complessa e articolata operazione di ricerca era scattata immediatamente dopo l’allarme, e ha visto lavorare fianco a fianco Soccorso alpino e speleologico piemontese, Soccorso alpino della guardia di Finanza, vigili del fuoco e carabinieri, con l’impiego di elicotteri, droni, unità cinofile e anche degli speleosub, utilizzati per scandagliare alcuni laghi alpini presenti nell’area.

Nonostante il trascorrere dei giorni e la complessità del territorio, i soccorritori non hanno mai smesso di credere nella possibilità di ritrovare la donna in vita. Questa mattina l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha trasportato in quota le squadre, consentendo di effettuare una nuova battuta a terra lungo i versanti in discesa. Nel primo pomeriggio, la squadra mista che stava scendendo dal Passo di Tesina verso i Bagni di Vinadio ha individuato la donna, viva e cosciente, seppure in condizioni di ipotermia dopo aver trascorso diversi giorni e notti in montagna.

Sul posto è intervenuto il Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha raggiunto la paziente, provvedendo alla stabilizzazione e al successivo recupero e trasporto presso l’ospedale di Cuneo, in codice verde per le cure necessarie.

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