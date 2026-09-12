I vigili del fuoco in sciopero per tre ore: le richieste del sindacato Uil Fp

PIEMONTE – I pompieri incrociano le braccia oggi in tutta Italia per qualche ora. È il sindacato Uil Fp Vigili del Fuoco a proclamare lo sciopero per la giornata di oggi, sabato 12 settembre, dalle 15 alle 18. «L’11 settembre ricordiamo il sacrificio dei Vigili del Fuoco che persero la vita per salvarne altre. La memoria del loro coraggio ci richiama anche a una responsabilità: riconoscere, ogni giorno, il valore di chi garantisce il soccorso» – scrive l’organizzazione sindacale Uil Fp.

«La mobilitazione chiede risposte concrete: proteggere gli stipendi dall’inflazione, riconoscere i rischi professionali, compresi quelli oncologici e cardiaci, rafforzare gli organici e valorizzare le competenze e le responsabilità del personale» – si legge – «La sicurezza dei cittadini passa anche dalla salute e dalle condizioni di lavoro di chi, ogni giorno, è chiamato a proteggerli».

I vigili del fuoco chiedono in particolare una clausola di salvaguardia inflattiva, l’avvio della previdenza dedicata, pagamento delle indennità anche durante le ferie, un’indennità di esposizione, maggiori tutele per la salute degli operatori, e un rinnovo contrattuale che «diventi finalmente anche lo strumento attraverso il quale lo Stato riconosce concretamente quanto vale un Vigile del Fuoco» si legge sul sito di Uil Fp della categoria.

Lo stop interesserà anche il Piemonte, saranno garantiti comunque i servizi minimi essenziali di soccorso.

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