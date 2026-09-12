SpettacoloTorino
Premiati a Venezia tre film sviluppati dal TorinoFilmLab: “I figli della scimmia” vince miglior sceneggiatura e miglior interpretazione maschile
La Miglior interpretazione maschile (a Riccardo Scamarcio) per I figli della scimmia, girato a Torino e provincia
TORINO – L’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conclude con la premiazione di 3 titoli sviluppati in fase di sceneggiatura dal TorinoFilmLab.
La Giuria Internazionale della sezione Orizzonti – presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli – ha assegnato i premi per la Miglior Sceneggiatura e la Miglior interpretazione maschile (a Riccardo Scamarcio) per I FIGLI DELLA SCIMMIA di Tommaso Landucci: il film era stato girato tra Torino e provincia con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Vince il Premio per la Miglior Regia Jacqueline Lentzou per A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA.
Alla 41a SIC – Settimana Internazionale della Critica di Venezia, inoltre, OUR SHARE OF SAND di Shalini ha ricevuto il Premio del Pubblico.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese