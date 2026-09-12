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Premiati a Venezia tre film sviluppati dal TorinoFilmLab: “I figli della scimmia” vince miglior sceneggiatura e miglior interpretazione maschile

La Miglior interpretazione maschile (a Riccardo Scamarcio) per I figli della scimmia, girato a Torino e provincia
Marco Lovisolo

Pubblicato

3 minuti fa

il

Tommaso Landucci, regista di I figli della scimmia
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TORINO – L’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conclude con la premiazione di 3 titoli sviluppati in fase di sceneggiatura dal TorinoFilmLab.

La Giuria Internazionale della sezione Orizzonti – presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli – ha assegnato i premi per la Miglior Sceneggiatura e la Miglior interpretazione maschile (a Riccardo Scamarcio) per I FIGLI DELLA SCIMMIA di Tommaso Landucci: il film era stato girato tra Torino e provincia con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Vince il Premio per la Miglior Regia Jacqueline Lentzou per A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA.

Alla 41a SIC – Settimana Internazionale della Critica di Venezia, inoltre, OUR SHARE OF SAND di Shalini ha ricevuto il Premio del Pubblico.

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