TORINO – L’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conclude con la premiazione di 3 titoli sviluppati in fase di sceneggiatura dal TorinoFilmLab.

La Giuria Internazionale della sezione Orizzonti – presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli – ha assegnato i premi per la Miglior Sceneggiatura e la Miglior interpretazione maschile (a Riccardo Scamarcio) per I FIGLI DELLA SCIMMIA di Tommaso Landucci: il film era stato girato tra Torino e provincia con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Vince il Premio per la Miglior Regia Jacqueline Lentzou per A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA.

Alla 41a SIC – Settimana Internazionale della Critica di Venezia, inoltre, OUR SHARE OF SAND di Shalini ha ricevuto il Premio del Pubblico.

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