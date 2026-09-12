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Serie A Women’s Cup, la Juventus è in finale: sconfitta l’Inter 1 a 0

Basta uno sfortunato autogol di Van Diemen a decidere la sfida
Marco Lovisolo

Pubblicato

12 secondi fa

il

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BIELLA – La Juventus Women può continuare a difendere il titolo. Le ragazze di Guerrero sconfiggono 1 a 0 l’Inter Women nella sfida questa sera. Decide un autogol di Van Diemen: un corner dalla destra di Chiba trova la spizzata di Pinto sul primo palo, la palla rimbalza sfortunatamente sullo stinco del difensore.

Per approfondire:

Al Pozzo-Lamarmora di Biella una partita tattica ed equilibrata, ma in finale ci andranno le bianconere, che ora attendono la vincente della sfida tra Sassuolo e Roma, semifinale in programma domani alle ore 12.

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