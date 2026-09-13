Chiama la polizia preoccupato per la madre anziana, gli agenti trovano droga e arrestano il fratello

TORINO – Era da alcuni giorni che non aveva notizie della madre anziana e, preoccupato che potesse esserle accaduto qualcosa, ha chiesto l’intervento della Polizia. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, nel quartiere Falchera di Torino, hanno trovato la donna in buone condizioni. Ma entrando nell’appartamento hanno percepito un forte odore di cannabis.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Barriera di Milano, dopo la richiesta di aiuto del figlio della donna. La signora ha aperto la porta agli agenti e ha confermato di stare bene.

Poco dopo è rientrato nell’abitazione anche l’altro figlio, un uomo di 54 anni che viveva insieme alla madre e che si era allontanato da casa pochi minuti prima. I poliziotti gli hanno chiesto di poter controllare la sua camera. Sul comò hanno trovato un panetto di sostanza stupefacente, successivamente risultato essere hashish.

A quel punto è scattata la perquisizione dell’abitazione. Gli agenti hanno trovato un altro panetto e mezzo di hashish nascosto all’interno della credenza del tinello, insieme a un bilancino di precisione. Altra sostanza è stata inoltre rinvenuta nel box auto.

Complessivamente, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, nell’abitazione e nelle pertinenze erano disponibili oltre 250 grammi di hashish. La presenza della sostanza e del bilancino ha portato gli investigatori a contestare all’uomo la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il cinquantaquattrenne è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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